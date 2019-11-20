В Калининграде сотрудники Росреестра скрыли свои доходы и имущество

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-20T14:34:31+03:00

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Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в региональном управлении Росреестра. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, четыре служащих отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также своих супругов.

Более того, двое служащих приобрели недвижимость, стоимость которой значительно превышает их доход за три года.

По результатам проверки руководителю ведомства внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU