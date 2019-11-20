На ул. Горького в Калининграде 72-летний пенсионер на «Хендае» сбил ребенка

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-20T15:27:09+03:00

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В среду утром на улице Горького в Калининграде сбили ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 10:45 в районе стадиона «Трудовые резервы» 72-летний водитель «Хендая» сбил 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате и не спешившись.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU