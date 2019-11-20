Калининградского полицейского подозревают в получении крупной взятки
Следственное управление СКР по Калининградской области расследует уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере действующим сотрудником полиции.
Предполагается, что 7 ноября этого года 29-летний офицер в капитанском звании - оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Центральному району Калининграда получил 200 тысяч рублей в обмен на обещание вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о самоуправстве. Однако все пошло не по плану, и в этот же день полицейский опер был задержан коллегами из областного УФСБ России. В качестве вещдока был изъят обнаруженный в автомобиле задержанного увесистый конверт с купюрами.
- Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания, - рассказала официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных за закрепление доказательственной базы.
Как сообщили в УМВД России по Калининградской области, по данному факту ведомство проводит служебную проверку.
- Если вина сотрудника подтвердится, он понесет предусмотренную законом ответственность и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей.
Калининградского полицейского подозревают в получении крупной взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU