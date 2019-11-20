2019-11-20T16:27:25+03:00
Общество

В Балтийске объявили в розыск пропавшего 12-летнего школьника

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Балтийска объявила в розыск 12-летнего Романа Лазарева. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в понедельник, 18 ноября, ребенок ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет: куртка синего цвета с красными рукавами и воротником, толстовка синего цвета с рисунком на груди белого цвета, синие спортивные штаны, черные кроссовки. При себе имел скейтборд.

Может находиться в Калининграде в ТЦ Европа, на подземных парковках, вокзалах.

Если вам что-либо известно о местонахождении Романа Лазарева, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (40145) 3-26-02 (дежурная часть),8-952-056-36-21 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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