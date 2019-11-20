В Калининградской области ожидаются перерывы в телевещании

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-20T16:32:05+03:00

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На следующей неделе в Калининградской области ожидаются кратковременные перерывы в цифровом телевещании. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи.

Перерывы ожидаются в трансляции цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов 26 ноября с 10 до 17 часов.

«Это связано с плановыми работами региональной РТРС по резервированию системы электроснабжения, которые потребуют остановки цифровых передатчиков в Мамоново», - сообщили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU