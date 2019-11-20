Новый корпус детсада на ул. Согласия планируют ввести в эксплуатацию до Нового года

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-20T16:45:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый корпус детского сада №59 на улице Согласия в Калининграде планируется ввести в эксплуатацию до Нового года. Об этом заявил председатель комитета территориального развития и строительства горадминистрации Артур Крупин.

«Сейчас строительство нового корпуса детского сада №59 находится в завершающей стадии. Ведутся работы по благоустройству территории, устанавливаются игровые элементы на площадках для прогулок, в здании монтируется оборудование, проводится техническая инвентаризация объекта», - сказал он

Новый корпус рассчитан на 185 детей, 60 мест из них для детей ясельного возраста. Группы для таких малышей будут располагаться на первом этаже. Новый корпус – это самостоятельное здание, здесь автономное инженерное обеспечение, свой пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU