В четверг и пятницу в центре Калининграда отключат уличное освещение

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-20T16:51:32+03:00

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В четверг и пятницу на некоторых улицах в Ленинградском районе е Калининграда отключат уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг и пятницу 21 и 22 ноября на один час - с 9 часов до 18 часов будут отключены в общей сложности 38 светоточек по ул. Нарвская, ул. Сибирякова, ул. Мусоргского.

Кроме этого, в пятницу, 22 ноября в течение четырех часов – с часа ночи до 5 часов утра не будет гореть 81 фонарь на ул. Галковского, ул. Подп. Иванникова, ул. Черняховского (на участке от пл. Победы до ул. Пролетарской).

ИСТОЧНИК KP.RU