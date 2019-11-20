Под Калининградом вор устроил пожар, чтобы замести следы преступления

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-20T16:58:00+03:00

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Когда в июле этого года в поселке Сосновка Гурьевского района загорелась строительная бытовка, ее владелец сразу заподозрил, что это не стихийное, а вполне себе рукотворное бедствие. Ведь на пепелище не нашлось даже признаков хранившихся в сарайчике строительных инструментов.

Сельчанин поделился своими догадками с полицейскими, те предприняли ряд оперативно-розыскных мероприятий и по подозрению в совершении кражи задержали 41-летний местный житель. Мужик, который в прошлом уже имел неприятности с законом, в итоге сознался в том, что украл чужое имущество, а с помощью поджога хотел замести следы.

Сегодня преступнику вменяют две статьи Уголовного кодекса РФ - «Кража» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Кроме того, полиция устанавливает возможную причастность уголовника к совершению других краж на территории района и области.

ИСТОЧНИК KP.RU