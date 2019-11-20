В Калининграде бесплатно выступит техно-трио из Берлина

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-20T17:00:02+03:00

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В Калининграде продолжаются гастроли немецких музыкантов, организованных Гёте-институтом в Санкт-Петербурге. В среду 20 ноября в 20:00 в баре «Ельцин» пройдет концерт коллектива «Komfortrauschen», вход свободный.

Как рассказали организаторы, «Komfortrauschen» - это уникальное трио из Берлина, исполняющее минимал-техно, но сыгранное вживую на гитаре, басе и барабанах. С момента основания коллектива в 2014 году, ребята регулярно выступают в различных культовых немецких клубах и на площадках и фестивалях по всему миру от США и Исландии до Турции и Иордана.

Выступление состоится при участии коллектива «Темноямск» (Светлогорск/Калининград).

Начало в 20:00. Вход бесплатный.

Концерт организован Гёте-институтом в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с Калининградской областной филармонией и генконсульством Германии в Калининграде, при поддержке МИД Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU