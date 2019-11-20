Калининградский «Локомотив» разгромил соперниц в своем первом матче в Лиге чемпионов

20 Нояб. 22:09 2019-11-20T22:54:37+03:00

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Сегодня «Локо» провел в Калининграде свой дебютный матч в Лиге чемпионов. Первым соперником нашего клуба по групповому этапу стал словенский волейбольный клуб “Нова КБМ Браник”. Встреча завершилась разгромной победой калининградской команды со счетом 3:0 (25:18, 25:14, 25:11).

В середине третьей партии главный тренер “Локо” Андрей Воронков без ущерба для результата заменил всех игроков основного состава.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов “Локомотив” проведет на выезде против итальянского клуба “Скандиччи” 27 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU