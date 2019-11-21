Калининградца госпитализировали после ночного пожара в садовом товариществе
ЧП случилось на улице Главной
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в ночь на четверг 21 ноября случился пожар на территории садового товарищества «Победа». В 00:20 поступило сообщение о горящем доме на улице Главной.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, с места пожара был госпитализирован пострадавший с легким отравлением
продуктами горения.
Выгорело межэтажное перекрытие в одноэтажном кирпичном частном доме с мансардой.
ИСТОЧНИК KP.RU