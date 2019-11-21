На границе в Морском задержали литовца с партией айфонов
Гаджеты мужчина намеревался продать в Калининграде
.Фото: Таможня Калининградской области
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На границе в Морском на Куршской косе задержали гражданина Литвы на автомобиле «Фольксваген Гольф». Мужчина сказал, что едет в Россию как турист, однако, в ходе таможенного контроля в машине иностранца в двух чемоданах и в рюкзаке были обнаружены 22 новых смартфона «Apple iPhone» и 7 ноутбуков с логотипом «Apple».
Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что владелец товара надеялся ввезти гаджеты беспошлинно и выгодно их перепродать.
Товар изъят. Нарушителю грозит штраф и конфискация смартфонов с ноутбуками.
ИСТОЧНИК KP.RU