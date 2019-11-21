В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг не будет света, воды и отопления

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-21T10:32:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 ноября, в Калининграде в течение дня не будет электричества на девяти улицах и трех СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:00 не будет электричества на ул. Линейной 4, 6 и на ул. Потемкина 14, 14а, 16.

До 18:00 приостановлена подача электроэнергии по адресам:

пр-т Советский 155

ул. Каштановая аллея 179, 183, 194

ул. Нарвская 65а, 68-74, 67-73, 78 (д/сад № 134), 85а, 82, 91, 93, 97, 99

ул. Адм. Макарова 1-9, 16-20

ул. Сибирякова 27

ул. Куйбышева 119-137, 139 (д/сад № 123), 141-177

ул. Еловая аллея 31-49

СНТ «Янтарь»

СО «50 лет Октября»

СНТ «Кедр»

Холодное водоснабжение приостановлено до 15:00 на ул. Д. Донского 34-38, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41а, 43, 44а, 49, 50, 51 и на пр-те Победы 39а.

До 16:00 приостановлена подача воды на ул. Горького 170; ул. Каштановая аллея 173; ул. Муромская 46; ул. Раменская 1-33, 2-34а.

До 20:00 отключено отопление по адресам:

ул. Марш. Баграмяна 2-14, 18-32

ул. Мариупольская1-13, 2-26

ул. Красноярская 1-5, 2, 4

пр-т Московский 8, 8а, 10, 12, 12а, 14-22, 14б, 24-46, 48а

ул. Буткова 1

наб. Петра Великого 1, 5а-д, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU