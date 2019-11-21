В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг не будет света, воды и отопления
В четверг, 21 ноября, в Калининграде в течение дня не будет электричества на девяти улицах и трех СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13:00 не будет электричества на ул. Линейной 4, 6 и на ул. Потемкина 14, 14а, 16.
До 18:00 приостановлена подача электроэнергии по адресам:
пр-т Советский 155
ул. Каштановая аллея 179, 183, 194
ул. Нарвская 65а, 68-74, 67-73, 78 (д/сад № 134), 85а, 82, 91, 93, 97, 99
ул. Адм. Макарова 1-9, 16-20
ул. Сибирякова 27
ул. Куйбышева 119-137, 139 (д/сад № 123), 141-177
ул. Еловая аллея 31-49
СНТ «Янтарь»
СО «50 лет Октября»
СНТ «Кедр»
Холодное водоснабжение приостановлено до 15:00 на ул. Д. Донского 34-38, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41а, 43, 44а, 49, 50, 51 и на пр-те Победы 39а.
До 16:00 приостановлена подача воды на ул. Горького 170; ул. Каштановая аллея 173; ул. Муромская 46; ул. Раменская 1-33, 2-34а.
До 20:00 отключено отопление по адресам:
ул. Марш. Баграмяна 2-14, 18-32
ул. Мариупольская1-13, 2-26
ул. Красноярская 1-5, 2, 4
пр-т Московский 8, 8а, 10, 12, 12а, 14-22, 14б, 24-46, 48а
ул. Буткова 1
наб. Петра Великого 1, 5а-д, 7.
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