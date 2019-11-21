В Калининграде пропал 12-летний мальчик
Полиция Калининграда объявила в розыск 12-летнего Анатолия Пономаренко. Накануне ребенок ушел из дома на улице Левитана и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Приметы: на вид 10-11 лет, рост 152 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткострижен, удлиненная челка, носит на бок. Имеет небольшой шрам над правой бровью.
Был одет: темно-синие брюки, куртка темно-синяя, черная шапка, черные кроссовки с розовыми вставками. Если вам что-либо известно о его местонахождении, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU