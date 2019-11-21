В Калининградской области на воинских захоронениях начали устанавливать информационные знаки с QR-кодом

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-21T10:38:49+03:00

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В Калининградской области на воинских захоронения начали устанавливать информационные знаки с QR-кодом. До конца года информационные щиты появятся на 24 захоронениях в 11-ти муниципалитетах.

«На каждый такой информационный знак нанесен QR-код, с помощью которого можно получить достоверную информацию о захоронении из Электронной книги памяти – уникального ресурса, созданного за несколько лет Калининградской общественной организацией «НАКАЗ». По полноте и достоверности эта база данных не имеет аналогов в России», – отметил руководитель службы госохраны объектов культурного наследи Евгений Маслов.

На могильных плитах, установленных на братской могиле в начале улицы Герцена в Калининграде, сейчас нанесены имена 6 воинов. Актуализированный же список в Электронной книге памяти содержит данные о 12 советских военнослужащих, погибших с 17 по 20 апреля 1945 года и захороненных на этом месте. На персональной странице каждого из них можно узнать фамилию, имя и отчество бойца, место и дату рождения, его звание, информацию о наградах. Благодаря мемориальному знаку с QR-кодом доступ к этим данным теперь за считанные секунды может получить любой посетитель мемориала.

ИСТОЧНИК KP.RU