2019-11-21T10:45:10+03:00
Общество

В HeadHunter сообщили, какая работа интересует калининградцев

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Аналитики компании HeadHunter изучили более 41 тыс запросов соискателей из Калининградской области на hh.ru, связанных с поиском работы, и узнали, к каким сферам рынка труда проявляют интерес в регионе.

Чаще всего кандидаты искали предложения о работе для бухгалтеров (5 268 запросов). В три раза меньше запросов вакансий для администраторов (1 504 запроса) и водителей (1 568 запросов). Рассматривают варианты занятости главные бухгалтеры (1 299 запросов), юристы (911 запросов).

Спросом пользуются вакансии с пометкой «На выходные» (611 запросов). Работа «На дому», «С ежедневной оплатой», «Временная» и «Вечерняя» не менее интересовала калининградских соискателей (515, 430, 396 и 372 запросов соответственно).

Кроме того, кандидаты ищут «работу мечты» в конкретных компаниях (более 150 запросов «Газпром», 202 запроса «Банк») и определенного формата (290 запросов «Разовая»). Хотят найти применение своим навыкам программисты, представители креативных специальностей и переводчики: «Английский язык» (457 запросов), «Frontend», «Python», «Java», «С++», «PHP», «SMM» (более 200 запросов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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