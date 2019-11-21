Уголовное дело об оскорблении главы Советска передано в суд
В Советске будут судить местного жителя, который оскорбил главу города. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
38-летний мужчина в социальной сети высказал все, что он думает о главе Советска Наталье Сороке. Как потом объяснил обвиняемый, он высказал свою гражданскую позицию и несогласие с принимаемыми ею решениями.
По данным прокуратуры, комментарии советчанина содержали значения унизительной оценки лица в неприличной форме, все это унизило честь и достоинство Сороки.
Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения по существу мировому судье.
ИСТОЧНИК KP.RU