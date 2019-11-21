В Калининграде полицейские задержали пьяного угонщика-рецидивиста

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-21T11:05:08+03:00

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В среду днем на улице Литовский вал инспекторы ГИБДД обратили внимание на «Фольксваген», который странно двигался по проезжей части и остановили автомобиль. За рулем находился 34-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Показания алкотестора после прохождения медосвидетельствования составили 0,994 мг/литр.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что государственный регистрационный знак, который был на «Фольксвагене», принадлежит другому автомобилю и установлен незаконно. Позже выяснилось, что автомобиль был угнан месяц назад с улицы Стекольной.

В пресс-службе полиции добавили, что задержанный ранее был неоднократно судим за угоны и недавно освободился из мест лишения свободы.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU