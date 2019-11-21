В Калининграде полицейские задержали пьяного угонщика-рецидивиста
В среду днем на улице Литовский вал инспекторы ГИБДД обратили внимание на «Фольксваген», который странно двигался по проезжей части и остановили автомобиль. За рулем находился 34-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Показания алкотестора после прохождения медосвидетельствования составили 0,994 мг/литр.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что государственный регистрационный знак, который был на «Фольксвагене», принадлежит другому автомобилю и установлен незаконно. Позже выяснилось, что автомобиль был угнан месяц назад с улицы Стекольной.
В пресс-службе полиции добавили, что задержанный ранее был неоднократно судим за угоны и недавно освободился из мест лишения свободы.
По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU