На ул. Менделеева в Калининграде сбили 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-21T12:18:51+03:00

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Три пешехода пострадали в ДТП в среду, 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На ул. Борзова в Калининграде водитель «Хендая» при движении задним ходом сбил 34-летнюю женщину. В результате наезда она получила телесные повреждения.

На автодороге Зеленоградск-Приморск водитель «Ауди» сбила 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда пенсионерка получила травмы.

На улице Менделеева в Калининграде водитель «Мерседеса» сбила 11-летнего мальчика на «зебре». В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU