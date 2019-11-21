На ул. Менделеева в Калининграде сбили 11-летнего мальчика
Три пешехода пострадали в ДТП в среду, 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На ул. Борзова в Калининграде водитель «Хендая» при движении задним ходом сбил 34-летнюю женщину. В результате наезда она получила телесные повреждения.
На автодороге Зеленоградск-Приморск водитель «Ауди» сбила 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда пенсионерка получила травмы.
На улице Менделеева в Калининграде водитель «Мерседеса» сбила 11-летнего мальчика на «зебре». В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU