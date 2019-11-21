Калининградку обворовал ее новый сожитель
В полицию Калининграда пришла 48-летняя жительница города, которая заявила, что ее обокрали.
- Пор предварительным данным, незадолго до происшествия женщина познакомилась с мужчиной и позвала его к себе жить, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. – А спустя две недели, вернувшись с работы, калининградка обнаружила отсутствие золотых изделий, хранившихся в шкатулке.
Вместе с украшениями стоимостью больше 77 тысяч рублей исчез и сожитель, искать которого пришлось оперативникам Ленинградского РОВД. Когда личность вора была установлена, а сам он задержан, выяснилось, что золотишко мужик успел сдать в ломбард, а вырученные деньги прогулял. За кражу горожанину светит законный «пятерик», причем это будет уже не первый срок – ранее уголовник был судим за грабеж.
ИСТОЧНИК KP.RU