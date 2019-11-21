Молодые калининградские ученые поборются за гранты Фонда Бортника

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-21T12:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 ноября, в Калининграде пройдет отбор проектов на соискание грантов Фонда содействия инновациям по программе «Умник». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году на поддержку, которая составляет полмиллиона рублей, претендует 36 заявителей из Калининградской области.

По данным региональных властей, ежегодно около 40 калининградцев заявляются на участие в одной из самых популярных среди молодых ученых грантовых программ Фонда содействия инновациям.

По программе «Умник» соискатели могут получить 500 тысяч рублей для реализации своей научной работы. К участию допускаются молодые инноваторы, разработчики в возрасте от 18 до 30 лет.

В прошлом году гранты по 500 тысяч рублей выиграли шесть калининградских проектов из 32 поданных, в 2017 – пять из 19.

ИСТОЧНИК KP.RU