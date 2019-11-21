2019-11-21T12:50:16+03:00
Происшествия

Пьяная калининградка обвинила таксиста в изнасиловании

Однако как установили следователи СКР, женщина оболгала подвозившего ее домой водителя
Игорь ОРЕХОВ
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Следственный отдел по Московскому району Калининграда регионального управления СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы города. Женщина обвиняется с заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Во версии следствия, 3 ноября этого года, находясь в одном из увеселительных заведений, уже сильно нетрезвая калининградка поссорилась с мужем и домой поехала на такси. А вскоре позвонила в полицию и сообщила, что водитель таксомотра изнасиловал ее.

- В дальнейшем, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, калининградка представила следователю следственного отдела по Московскому району города Калининграда свое письменное заявление о произошедшем, - рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко. – Однако в ходе проведения доследственной проверки по данному заявлению было установлено, что в реальности никакого изнасилования не было.

Скорее всего, дамочка просто-напросто хотела досадить мужу таким вот изощренным образом. Но как бы то ни было, сообразив, что ее поймали на лжи, поспешила повиниться, раскаяться в содеянном и извиниться перед таксистом.

- Поскольку обвиняемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, то в соответствии со статьей 76.2 УК РФ, она может быть освобождена от уголовной ответственности, - пояснила Наталья Гацко. – Суд вправе ограничиться в отношении гражданки штрафом в случае, если она возместила ущерб или иным образом загладила причиненный преступлением вред.

Ну а мужу горожанки остается, наверное, радоваться, что ее, все-таки, не изнасиловали…

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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