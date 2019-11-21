СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-21T13:21:49+03:00

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В автобусах «Калининград-ГорТранса» начали монтировать стационарные валидаторы. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

На первом этапе валидаторами будут оснащены 146 единиц транспорта, их установят возле каждой двери. Стационарный валидатор также будет распечатывать билет, который и станет подтверждением оплаты проезда.

«Пока идёт просто их монтаж, по контракту, подрядчик должен завершить эту работу до конца ноября, соответственно, включение их в систему произойдёт уже не раньше декабря», - отметили в администрации.

При этом, сокращать кондукторов пока никто не планирует, на том транспорте, на котором нет кондукторов, будет работать контроль, а приобрести билеты за наличные деньги можно будет у водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU