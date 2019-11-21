В Калининграде 13-летняя девочка не вернулась из школы, ее объявили в розыск

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-21T13:25:02+03:00

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В Калининграде полиция объявила в розыск 13-летнюю Евгению Модину. В четверг, 20 ноября, она ушла из школы на улице Березовой и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы каштанового цвета до плеч, носит очки.

Была одета: зимняя шапка коричневого цвета, куртка зимняя бежевого цвета, джинсы темно-синие, сапоги по колено черного цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU