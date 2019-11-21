В Калининграде уголовник окупил поездку на такси

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-21T13:40:35+03:00

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Доставив до места назначения очередного клиента, водитель такси взял с него плату. А чуть позже установил, что из перчаточного ящика, в просторечии именуемого бардачком, пропал его личный телефон. Пришлось обращаться за помощью к полицейским.

Оперативники угрозыска ОМВД по Центральному району Калининграда установили, что поездку «отбил» 40-летний калининградец, уже неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. И успел не без выгоды реализовать добычу.

В ожидании очередной отсидки рецидивист проходит проверку на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU