В Калининграде уголовник окупил поездку на такси
Доставив до места назначения очередного клиента, водитель такси взял с него плату. А чуть позже установил, что из перчаточного ящика, в просторечии именуемого бардачком, пропал его личный телефон. Пришлось обращаться за помощью к полицейским.
Оперативники угрозыска ОМВД по Центральному району Калининграда установили, что поездку «отбил» 40-летний калининградец, уже неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. И успел не без выгоды реализовать добычу.
В ожидании очередной отсидки рецидивист проходит проверку на причастность к совершению аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU