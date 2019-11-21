2019-11-21T14:35:17+03:00
Общество

Анатолий Мухомор покидает пост руководителя «КалининградГорТранса»

Его место займет Александр Ершов
Иван МАРКОВ
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Анатолий МухоморАнатолий МухоморФото: Иван МАРКОВ
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Директор муниципального предприятия «КалининградГорТранс» Анатолий Мухомор написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

- Да, завтра у него последний рабочий день, - заявила начальник пресс-службы горадминистрации Инна Вербицкая. – Он переходит на другое место работы, в другой город переезжает. Его место займет начальник депо Александр Николаевич Ершов.

Напомним, муниципальное транспортное предприятие Анатолий Мухомор возглавлял с октября 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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