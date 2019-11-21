2019-11-21T15:27:02+03:00
Общество

В калининградском минздраве подтвердили отсрочку приказа о новом порядке медосмотра для водителей

Однако очередь в наркодиспансер не расходится
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минздрав России принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, предусматривающем сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю, который должен был вступить в силу 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

- Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, - цитирует издание замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.

В министерстве здравоохранения Калининградской области в настоящий момент только подтвердили новость об отсрочке вступления в силу приказа Минздрава России.

На какое время отложено это решение, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центробанк обнаружил в Калининградской области 21 «черного кредитора»
Руководитель Областного наркологического диспансера: У нас больше нет очередей
В Калининграде полиция разыскала пропавших 12-летнего мальчика и 13-летнюю девочку
Опубликован закон о повышении платы за капремонт в Калининградской области
В Калининград с подарками едет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга
В Калининграде за день оштрафовали 15 водителей за чрезмерную тонировку
В Калининграде инвалид не получил льготные лекарства и отсудил у Минздрава 640 тыс рублей
В Калининграде полицейский спас рыбаков, которых унесло в море на 10 км от берега
В Калининграде до конца года 44 семей аварийщиков получат новые квартиры
В Калининграде работникам ООО «ИТАР» задолжали более 1 млн рублей зарплаты
Калининградец получил 2,5 года колонии-поселения за задавленного пешехода
В Светлогорске директор водоканала оплатил штраф деньгами предприятия и попал под статью
К весне 2020 года в Московском районе Калининграда газифицируют 47 домов
Калининградская область заняла первое место в Спартакиаде учащихся России
Анатолий Мухомор покидает пост руководителя «КалининградГорТранса»
В Калининграде уголовник окупил поездку на такси
В Калининграде 13-летняя девочка не вернулась из школы, ее объявили в розыск
В автобусах «Калининград-ГорТранса» начали монтировать стационарные валидаторы
Пьяная калининградка обвинила таксиста в изнасиловании
Молодые калининградские ученые поборются за гранты Фонда Бортника