В калининградском минздраве подтвердили отсрочку приказа о новом порядке медосмотра для водителей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-21T15:27:02+03:00

Однако очередь в наркодиспансер не расходится

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Минздрав России принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, предусматривающем сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю, который должен был вступить в силу 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

- Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, - цитирует издание замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.

В министерстве здравоохранения Калининградской области в настоящий момент только подтвердили новость об отсрочке вступления в силу приказа Минздрава России.

На какое время отложено это решение, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU