Калининградская область заняла первое место в Спартакиаде учащихся России

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-21T16:08:29+03:00

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В федеральном министерстве спорта наградили победителей и призеров 9-й летней национальной спартакиады учащихся. Как отметили в пресс-службе областного правительства, победу принесли личные и командные места с первого по шестое, которые в отдельных видах заняли представители калининградского спорта.

Золотым медалистом в академической гребле стал воспитанник региональной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Александр Ковальский.

Серебро завоевали калининградские гребцы академического стиля Влад Ратушнюк, Леонид Харитонов, Михаил Фефелов и Роман Лысенко в соревновании парных лодок-четверок. Вторым среди бойцов тхэквондо весом до 59 кг стала Вероника Жупанова.

Эти результаты, в частности, помогли калининградским спортсменам стать первыми в третьей группе турнира. Первое же место в общем зачете среди всех регионов завоевала сборная Москвы.

В соревнованиях, отметим, участвовали представители 82 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU