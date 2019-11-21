Калининградская область заняла первое место в Спартакиаде учащихся России
В федеральном министерстве спорта наградили победителей и призеров 9-й летней национальной спартакиады учащихся. Как отметили в пресс-службе областного правительства, победу принесли личные и командные места с первого по шестое, которые в отдельных видах заняли представители калининградского спорта.
Золотым медалистом в академической гребле стал воспитанник региональной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Александр Ковальский.
Серебро завоевали калининградские гребцы академического стиля Влад Ратушнюк, Леонид Харитонов, Михаил Фефелов и Роман Лысенко в соревновании парных лодок-четверок. Вторым среди бойцов тхэквондо весом до 59 кг стала Вероника Жупанова.
Эти результаты, в частности, помогли калининградским спортсменам стать первыми в третьей группе турнира. Первое же место в общем зачете среди всех регионов завоевала сборная Москвы.
В соревнованиях, отметим, участвовали представители 82 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU