СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-21T16:25:55+03:00

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К весне 2020 года в Московском районе Калининграда газифицируют 47 домов, в которых проживают более 200 человек. Об этом сообщил председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

«Уже выполнены работы по устройству 9 газовых вводов к жилым домам по улицам Айвазовского, Лобачевского, Семипалатинской, Емельянова. В настоящее время ведутся работы по устройству подземного газопровода высокого давления на ул. Н. Карамзина и на Аллее Смелых», – сообщил председатель комитета.

Общая протяженность газопроводов высокого и низкого давления составит около 3,4 километра. На этот этап было выделено свыше 10 млн рублей. Все работы должны быть выполнены не позднее 8 мая 2020 года, сказал Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU