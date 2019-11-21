В Светлогорске директор водоканала оплатил штраф деньгами предприятия и попал под статью

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-21T16:49:37+03:00

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В Светлогорске будут судить директора муниципального предприятия за растрату. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Весной 2016 года директора МУП «Светлогорскмежрайводоканал» оштрафовали на 20 тысяч рублей. Однако предприимчивый руководитель поручил бухгалтеру оплатить штраф деньгами предприятия. Бухгалтер не знала что штраф выписан лично на директора и подготовила соответствующее платежное поручение, по которому деньги были списаны со счета предприятия.

Действия директора следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU