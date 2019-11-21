2019-11-21T16:53:01+03:00
Общество

Калининградец получил 2,5 года колонии-поселения за задавленного пешехода

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Краснознаменского района осудили за сбитого насмерть человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле прошлого года 21-летний водитель в одном из поселков Неманского района наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия. Суд установил, что тормоза в автомобиле в момент ДТП были неисправны.

В результате водителя приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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