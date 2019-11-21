В Калининграде работникам ООО «ИТАР» задолжали более 1 млн рублей зарплаты
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «ИТАР». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура ленинградского района провела проверку и установила, что гендиректор ликеро-водочного предприятия с января 2019 года по сентябрь 2019 года не произвел полную выплату зарплаты на общую сумму более 1 млн рублей.
Материалы проверки были направлены в следственные органы, в результате на гендиректора предприятия завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU