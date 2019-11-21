В Калининграде до конца года 44 семей аварийщиков получат новые квартиры

СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-21T17:51:06+03:00

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В этом году 52 семьи аварийщиков в Калининграде получат новое жилье. Как сообщает пресс-служба горсовета, 8 квартиры уже выделены, на остальные сейчас оформляются документы.

В этот году на программу переселения аварийщиков было выделено 212,8 млн рублей. В следующем году на финансирование этой программы планируется выделить 251 миллиона рублей, в 2021-м – 155 миллионов, а в 2022-м году - 699 миллионов.

При этом, из городского бюджета планируется выделять ежегодно по 60 млн рублей, остальные средства будут поступать из федерального бюджета, в соответствии с федеральной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU