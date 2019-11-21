2019-11-21T17:53:39+03:00
Общество

В Калининграде полицейский спас рыбаков, которых унесло в море на 10 км от берега

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Светлогорском районе полицейский спас рыбаков, которых на надувной лодке вынесло в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Около 14 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Балтийском море в районе мыса Таран терпят бедствие двое рыбаков. Мужчины вышли ловить треску, однако потерпели бедствие, и их стало выносить в открытое море.

Первым на помощь людям пришел участковый уполномоченный полиции Игорь Зубчик, который в тот момент проводил мероприятия по пресечению незаконной добычи янтаря со дна Балтийского моря.

«Майор полиции Игорь Зубчик патрулировал акваторию на служебном катере. И хотя его плавсредство быстроходное, поиск людей осложнялся высокими волнами, которые закрывали обзор, скрывая лодку. Но офицер полиции шаг за шагом приближался к цели и спас рыбаков в десяти километрах от берега, отбуксировав их лодку с заглохшим двигателем, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.

Спасёнными оказались 35-ти и 42-летний жители Янтарного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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