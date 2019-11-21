В Калининграде полицейский спас рыбаков, которых унесло в море на 10 км от берега
В Светлогорском районе полицейский спас рыбаков, которых на надувной лодке вынесло в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Около 14 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Балтийском море в районе мыса Таран терпят бедствие двое рыбаков. Мужчины вышли ловить треску, однако потерпели бедствие, и их стало выносить в открытое море.
Первым на помощь людям пришел участковый уполномоченный полиции Игорь Зубчик, который в тот момент проводил мероприятия по пресечению незаконной добычи янтаря со дна Балтийского моря.
«Майор полиции Игорь Зубчик патрулировал акваторию на служебном катере. И хотя его плавсредство быстроходное, поиск людей осложнялся высокими волнами, которые закрывали обзор, скрывая лодку. Но офицер полиции шаг за шагом приближался к цели и спас рыбаков в десяти километрах от берега, отбуксировав их лодку с заглохшим двигателем, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.
Спасёнными оказались 35-ти и 42-летний жители Янтарного.
ИСТОЧНИК KP.RU