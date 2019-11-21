В Калининграде инвалид не получил льготные лекарства и отсудил у Минздрава 640 тыс рублей

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-21T17:55:28+03:00

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Житель Калининграда, которому пришлось за счет покупать жизненно необходимые лекарства, отсудил у Минздрава 640 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В марте прошлого года мужчине было назначено лечение специальными лекарствами, эти назначения были отражены в медицинских документах. Как инвалид первой группы, он имел право на бесплатные лекарства, однако они были ему предоставлены частично, так что недостающие медикаменты он покупал за свой счет.

В ходе судебного заседания Минздрав уверял, что лекарства должна была выделить больница, в медучреждении – что Минздрав.

Суд признал, что мужчина нуждается в получении лекарств, а также признал его право на бесплатное получение препаратов за счет средств субъекта РФ по линии Министерства здравоохранения Калининградской области. И взыскал с министерства 640 тысяч рублей, которые были потрачены на лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU