В Калининграде инвалид не получил льготные лекарства и отсудил у Минздрава 640 тыс рублей
Житель Калининграда, которому пришлось за счет покупать жизненно необходимые лекарства, отсудил у Минздрава 640 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
В марте прошлого года мужчине было назначено лечение специальными лекарствами, эти назначения были отражены в медицинских документах. Как инвалид первой группы, он имел право на бесплатные лекарства, однако они были ему предоставлены частично, так что недостающие медикаменты он покупал за свой счет.
В ходе судебного заседания Минздрав уверял, что лекарства должна была выделить больница, в медучреждении – что Минздрав.
Суд признал, что мужчина нуждается в получении лекарств, а также признал его право на бесплатное получение препаратов за счет средств субъекта РФ по линии Министерства здравоохранения Калининградской области. И взыскал с министерства 640 тысяч рублей, которые были потрачены на лекарства.
ИСТОЧНИК KP.RU