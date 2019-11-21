В Калининграде за день оштрафовали 15 водителей за чрезмерную тонировку

СЕГОДНЯ 18:13 2019-11-21T18:13:02+03:00

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За сутки в Калининграде инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 15 водителей за чрезмерную тонировку. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления ГИБДД.

На водителей завели административные дела за тонировку, из-за которой светопропускание стекол не соответствует требованиям технического регламента о безопасности.

В Госавтоинспекции напоминают, что светопропускаемость переднего ветрового стекла, а также боковых передних стекол должна соответствовать не менее 70%. Светопропускаемость задних стекол при наличие двух боковых зеркал не нормируется.

"Управление транспортным средством с тонированными стеклами, опасна, и может стать одной из причин ДТП. Множество исследований доказали, что тонировка ухудшает видимость, а так же снижает расстояние и скорость распознавания объектов в темное время суток, в пасмурную погоду, особенно в условиях дождя или тумана", - добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU