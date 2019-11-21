2019-11-21T18:35:19+03:00
Общество

В Калининград с подарками едет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга

Волшебник посетит наш регион 26 декабря
Кирилл Алексеев
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Дед Мороз везет подарки калининградским детям.Дед Мороз везет подарки калининградским детям.Фото: Предоставлено организаторами
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Калининградскую область посетит настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. Как сообщили организаторы, праздник с волшебником пройдет 26 декабря в "Подворье на Хуторской" в поселке Константиновка Гурьевского района.

- Для взрослых и детей запланирована насыщенная программа: флэшмобы, хороводы вокруг елочки и фейерверки. Развлекать гостей будут аниматоры и ростовые куклы, - отметили организаторы мероприятия. - Будем смеяться и веселиться, в игры задорные играть, большой и дружный хоровод водить... Ждут нас блюда горячие и вкусные, фейерверки и огни разноцветные.

Праздник пройдет с 12:00 до 17:00. Вход для детей до трех лет бесплатный, от трех до 14 лет - 50 рублей, для остальных - 150 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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