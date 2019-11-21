Опубликован закон о повышении платы за капремонт в Калининградской области
Губернатор Антон Алиханов подписал закон об увеличении платы за капремонт в Калининградской области. Документ опубликован на портале правовой информации.
Напомним, повышение платы за капремонт с 5,9 рублей за квадратный метр до 6,9 рублей инициировало региональное правительство. 8 ноября депутаты Облдумы в двух чтениях приняли соответствующий закон. За повышение платы проголосовал 21 депутат от «Единой России».
В октябре на заседании правительства министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявлял, что сейчас собственники платят взнос в размере 5,9 рублей за квадратный метр, однако их не хватает для проведения капремонта. В частности, образовывается дефицит в размере 1 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU