В Калининграде полиция разыскала пропавших 12-летнего мальчика и 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 18:56 2019-11-21T18:58:08+03:00

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В Калининграде полицейские разыскали объявленных в розыск 12-летнего Анатолия П. и 13-летнюю Евгению М. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции подготовили ориентировки с приметами подростков, которые были направлены во все территориальные органы, проверили и опросили друзей несовершеннолетних.

«В результате была получена информация, что 12-летний мальчик гуляет на улице Левитана. Полицейские доставили подростка в отдел полиции и передали матери. В этот же день инспекторами ПДН была обнаружена и Евгения М., гуляющая на улице Зеленой», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД Светлана Поставничая, добавив, что каких-либо противоправных действий в отношении подростков не осуществлялось.

«Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома»,- добавила Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU