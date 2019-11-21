2019-11-21T19:07:37+03:00
Общество

Руководитель Областного наркологического диспансера: У нас больше нет очередей

По словам Станислава Кима, для его сотрудников четверг 21 ноября стал вызовом
Иван МАРКОВ
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Очередь в диспансер утром 21 ноябряОчередь в диспансер утром 21 ноябряФото: Иван МАРКОВ
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После того, как напряжение у Областного наркологического диспансера спало, и.о. главного врача диспансера Станислав Ким написал на своей странице в фейсбуке, что его сотрудники пережили в этот день.

- Это были тяжелые два дня для больниц наркологического профиля и, в частности, для калининградского Областного наркодиспансера и жителей нашего региона, - заявил он. - Для работников Областного наркодиспансера это был профессиональный «вызов», с которым мы достойно справились!

Далее Ким сообщил, что во время пиковой нагрузки «очередь из желающих получить справку от психиатра-нарколога достигала более 600 человек»

- В первые часы такого ажиотажа силами Областного наркодиспансера была организована работа 5 дополнительных рабочих мест, - продолжил он. - Силами администраторов, которые находились на каждом этаже и на входах амбулаторно-поликлинических отделений, распределялись «потоки» граждан. Возле каждого кабинета врача-психиатра-нарколога были размещены пункты выдачи горячего чая.

В заключение Ким добавил, что «по состоянию на 17 часов 30 минут текущего дня очереди полностью отсутствуют».

ИСТОЧНИК KP.RU

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