Центробанк обнаружил в Калининградской области 21 «черного кредитора»

СЕГОДНЯ 19:10 2019-11-21T19:11:35+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года отдел противодействия нелегальной деятельности Банка России выявил в Калининградской области 21 «черного кредитора». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

«Черные кредиторы» - это юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также ростовщики, которые незаконно предоставляют займы частными лицам. Всего в Северо-Западном федеральном округе было выявлено 205 подобных кредиторов.

«Самое распространенное нарушение - это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», - отмечает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова.

Кроме этого в регионе обнаружили пять организаций с признаками финансовых пирамид.

ИСТОЧНИК KP.RU