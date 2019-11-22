В Калининграде суд на 70 суток закрыл магазин «Океан»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-22T10:19:38+03:00

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В Калининграде суд приостановил деятельность магазина «Океан». Об этом сообщается на сайте Ленинградского районного суда.

В магазине на улице Черняховского были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, площадь магазина превышает установленные законодательством нормы.

На суде представитель магазина вину признал, и сообщил, что ряд выявленных нарушений уже устранены и просил назначить штраф без приостановления деятельности. Однако суд принял решение приостановить работу магазина на 70 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU