В Калининграде суд на 70 суток закрыл магазин «Океан»
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде суд приостановил деятельность магазина «Океан». Об этом сообщается на сайте Ленинградского районного суда.
В магазине на улице Черняховского были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, площадь магазина превышает установленные законодательством нормы.
На суде представитель магазина вину признал, и сообщил, что ряд выявленных нарушений уже устранены и просил назначить штраф без приостановления деятельности. Однако суд принял решение приостановить работу магазина на 70 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU