2019-11-22T10:16:05+03:00
Происшествия

При пожаре в Зеленоградском районе пострадала 14-летняя девочка

Школьницу с ожогами доставили в больницу
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Зеленоградском районе вечером в четверг 21 ноября случился пожар, в котором пострадал ребенок. В 17:56 поступило сообщение о возгорании на улице Звездной в поселке Романово.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в частном доме горели заготовленные на зиму дрова. В результате пожара пострадала 14-летняя школьница. Девочку с ожогами госпитализировали с места ЧП.

Пожар же был ликвидирован жильцами еще до прибытия сотрудников МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области пройдут проверки водителей на трезвость
Эксперты объяснили высокие уловы корюшки в Куршском заливе в этом году
В Калининграде суд на 70 суток закрыл магазин «Океан»
Центробанк обнаружил в Калининградской области 21 «черного кредитора»
Руководитель Областного наркологического диспансера: У нас больше нет очередей
В Калининграде полиция разыскала пропавших 12-летнего мальчика и 13-летнюю девочку
Опубликован закон о повышении платы за капремонт в Калининградской области
В Калининград с подарками едет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга
В Калининграде за день оштрафовали 15 водителей за чрезмерную тонировку
В Калининграде инвалид не получил льготные лекарства и отсудил у Минздрава 640 тыс рублей
В Калининграде полицейский спас рыбаков, которых унесло в море на 10 км от берега
В Калининграде до конца года 44 семьи аварийщиков получат новые квартиры
В Калининграде работникам ООО «ИТАР» задолжали более 1 млн рублей зарплаты
Калининградец получил 2,5 года колонии-поселения за задавленного пешехода
В Светлогорске директор водоканала оплатил штраф деньгами предприятия и попал под статью
К весне 2020 года в Московском районе Калининграда газифицируют 47 домов
Калининградская область заняла первое место в Спартакиаде учащихся России
В калининградском минздраве подтвердили отсрочку приказа о новом порядке медосмотра для водителей
Анатолий Мухомор покидает пост руководителя «КалининградГорТранса»
В Калининграде уголовник окупил поездку на такси
В Калининграде 13-летняя девочка не вернулась из школы, ее объявили в розыск
В автобусах «Калининград-ГорТранса» начали монтировать стационарные валидаторы
Пьяная калининградка обвинила таксиста в изнасиловании
Молодые калининградские ученые поборются за гранты Фонда Бортника