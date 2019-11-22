При пожаре в Зеленоградском районе пострадала 14-летняя девочка
Школьницу с ожогами доставили в больницу
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Зеленоградском районе вечером в четверг 21 ноября случился пожар, в котором пострадал ребенок. В 17:56 поступило сообщение о возгорании на улице Звездной в поселке Романово.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в частном доме горели заготовленные на зиму дрова. В результате пожара пострадала 14-летняя школьница. Девочку с ожогами госпитализировали с места ЧП.
Пожар же был ликвидирован жильцами еще до прибытия сотрудников МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU