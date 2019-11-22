Эксперты объяснили высокие уловы корюшки в Куршском заливе в этом году

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-22T10:29:27+03:00

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В этом году литовские и российские рыбаки выловили в Куршском заливе более 430 тонн корюшки, хотя в прошлом году улов был намного скромнее – 230 тонн. Этот вопрос поднимался на заседании смешанной российско-литовской комиссии по рыбному хозяйству.

Эксперты объясняли более высокие уловы корюшки в этом году, в частности, благоприятными гидрометеорологическими условиями перед нерестом рыбы.

Промысел-2019 еще продолжается, по последним данным, калининградские и литовские рыбаки уже выловили в заливе более 1,2 тысячи тонн леща, около 250 тонн судака.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства между Россией и Литвой действует с 1999 года.

ИСТОЧНИК KP.RU