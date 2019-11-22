В Калининградской области пройдут проверки водителей на трезвость

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-22T10:35:13+03:00

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В Калининградской области стартовало профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU