2019-11-22T10:50:39+03:00
Происшествия

Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры в Советске

ЧП случилось на улице Победы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезных последствий пожара удалось избежать в Советске. В минувший четверг вечером там загорелась квартира в трехэтажном доме довоенной постройки. В 18:01 поступило сообщение о возгорании на улице Победы – горела кухня.

Как сообщили в управлении МЧС по Калининградской области, сотрудниками пожарной охраны из горящей квартиры были спасены хозяева – два человека. Их передали медикам.

Кроме того, удалось избежать взрыва газа – пожарные эвакуировали два пропановых баллона. В ликвидации пожара участвовали расчеты местной пожарно-спасательной части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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