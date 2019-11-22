Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры в Советске
ЧП случилось на улице Победы
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Серьезных последствий пожара удалось избежать в Советске. В минувший четверг вечером там загорелась квартира в трехэтажном доме довоенной постройки. В 18:01 поступило сообщение о возгорании на улице Победы – горела кухня.
Как сообщили в управлении МЧС по Калининградской области, сотрудниками пожарной охраны из горящей квартиры были спасены хозяева – два человека. Их передали медикам.
Кроме того, удалось избежать взрыва газа – пожарные эвакуировали два пропановых баллона. В ликвидации пожара участвовали расчеты местной пожарно-спасательной части.
ИСТОЧНИК KP.RU