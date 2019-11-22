2019-11-22T10:53:59+03:00
Общество

В Калининграде 28 юных виртуозов получили стипендии главы города и горсовета

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде юных музыкантов, художников, танцоров и актеров получили стипендии главы города и горсовета за особые достижения в сфере культуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня вы главные герои - 28 ребят, победители конкурсов различного уровня. Большое спасибо за то, что с вашими выступлениями ассоциировали Калининград, звучало имя нашего прекрасного города, и вы с честью представляли его на мероприятиях. Огромное вам спасибо, спасибо преподавателям, которые вас подготовили, спасибо вашим родителям, которые активно участвовали в творческом процессе. Поздравляю вас с получением свидетельств, желаю вам творческих успехов и благополучия», - сказал глава города Алексей Силанов.

В этом году школы имени Д.Д. Шостаковича и Р.М. Глиэра получили около 8 млн рублей на пополнение фонда материального оснащения. На эти деньги купили новые инструменты и звуковое оборудование. Так, , детская музыкальная школа Д.Д. Шостаковича приобрела два кабинетных рояля «Михаил Глинка», концертный аккордеон «Юпитер», звуковое оборудование (колонки и микрофон), 260 экземпляров сборников, пюпитры для духового оркестра. Кабинет теоретических дисциплин пополнился новым проектором и интерактивной доской. Детская музыкальная школа им. Р.М. Глиэра также приобрела новые инструменты: кабинетный рояль, фортепиано, саксофон, учебную литературу, звуковое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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