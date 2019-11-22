В Калининграде закрыли незаконный ломбард
Жителя Калининграда оштрафовали за незаконную ломбардную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Индивидуальный предприниматель организовал ломбард и стал представлять горожанам займы под залог бывшей в употреблении бытовой техники с условием выплаты процентов. При этом он не заключал договоры займы ограничившись договорами купли-продажи, которые фактически являлись недействительными.
В прокуратуре отметили, что ломбард может организовать только юридическое лицо, а индивидуальный предприниматель не вправе заниматься подобной деятельностью.
В результате мужчину признали виновным в осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU