В продукции «Калининградского деликатеса» обнаружили геном вируса АЧС

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-22T11:09:50+03:00

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В продукции мясоперерабатывающего предприятия «Калининградский деликатес» обнаружили геном вируса АЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Геном вируса был обнаружен в паштете «Калининградский».

«Сейчас на инфицированном объекте проводятся мероприятия по изъятию и уничтожению мясопродуктов и недопущению дальнейшего распространения заболевания на территории Калининградской области», - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

Также на предприятии с 19 ноября по 17 декабря установлен карантин по АЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU