В Калининграде в четверг сбили двух пешеходов-нарушителей
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в четверг в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Днем на улице Портовой под колеса «Ауди» попала 52-летняя женщина, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда она получила телесные повреждения.
Вечером на улице П. Морозова водитель «Дачии» сбил 42-летнюю женщину, переходившую дорогу вне «зебры».В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU