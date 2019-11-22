В Калининграде в четверг сбили двух пешеходов-нарушителей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-22T11:14:25+03:00

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В Калининграде в четверг в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Днем на улице Портовой под колеса «Ауди» попала 52-летняя женщина, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда она получила телесные повреждения.

Вечером на улице П. Морозова водитель «Дачии» сбил 42-летнюю женщину, переходившую дорогу вне «зебры».В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU